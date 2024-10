La polemica sul Museo Diocesano: "Procedura per il restyling corretta. Gara aperta a tutti i professionisti" (Di sabato 26 ottobre 2024) e Massimiliano Mongoia "Ogni fase della Procedura è stata gestita nel rispetto delle norme civilistiche e dei principi del Codice degli appalti". Risponde così Opera Diocesana - ente ecclesiastico che, per conto dell’Arcidiocesi di Milano, ha l’incarico di gestire alcuni immobili strumentali di pregio, tra i quali il Museo Diocesano - cercando di ricostruire i tasselli della vicenda, sfociata con una lettera firmata da 109 tra architetti ed esponenti della cultura milanese, e riportata nelle pagine de Il Giorno. Nel mirino c’è il bando - da 728.438 euro - lanciato pochi giorni fa per la progettazione (e direzione lavori) del Nuovo Museo Diocesano nei Chiostri di Sant’Eustorgio, nel cuore del quartiere Ticinese. Ilgiorno.it - La polemica sul Museo Diocesano: "Procedura per il restyling corretta. Gara aperta a tutti i professionisti" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 26 ottobre 2024) e Massimiliano Mongoia "Ogni fase dellaè stata gestita nel rispetto delle norme civilistiche e dei principi del Codice degli appalti". Risponde così Opera Diocesana - ente ecclesiastico che, per conto dell’Arcidiocesi di Milano, ha l’incarico di gestire alcuni immobili strumentali di pregio, tra i quali il- cercando di ricostruire i tasselli della vicenda, sfociata con una lettera firmata da 109 tra architetti ed esponenti della cultura milanese, e riportata nelle pagine de Il Giorno. Nel mirino c’è il bando - da 728.438 euro - lanciato pochi giorni fa per la progettazione (e direzione lavori) del Nuovonei Chiostri di Sant’Eustorgio, nel cuore del quartiere Ticinese.

