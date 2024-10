Italpress Awards, Fedriga “Per democrazia informazione è fondamentale” (Di sabato 26 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) (Italpress) – “Ho voluto ringraziare Italpress non soltanto per il premio che ovviamente mi onora, ma per il lavoro fatto. Una informazione libera e responsabile è fondamentale per garantire i livelli di democrazia in un Paese: proprio il grado di conoscenza e di informazione responsabile determinano la libertà delle persone”. A dirlo è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in occasione della seconda edizione degli Italpress Awards che si sono svolti a Washington DC. xp6/col3/mrv/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Italpress Awards, Fedriga “Per democrazia informazione è fondamentale” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 26 ottobre 2024) WASHINGTON (STATI UNITI) () – “Ho voluto ringraziarenon soltanto per il premio che ovviamente mi onora, ma per il lavoro fatto. Unalibera e responsabile èper garantire i livelli diin un Paese: proprio il grado di conoscenza e diresponsabile determinano la libertà delle persone”. A dirlo è il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano, in occasione della seconda edizione degliche si sono svolti a Washington DC. xp6/col3/mrv/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo

