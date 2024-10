Inter, Inzaghi: "Motta e Conte si nascondono? Non so se sia una strategia, ma io conosco sempre gli obiettivi" (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, il tecnico dell`Inter, Simone Inzaghi risponde alle domande dei giornalisti presenti Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 26 ottobre 2024) Alla vigilia della sfida di campionato contro la Juventus, il tecnico dell`, Simonerisponde alle domande dei giornalisti presenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Inzaghi ammette : “Per noi è insostituibile”. Il grande dubbio alla vigilia di Inter-Juve - Riflettori puntati su Inter-Juventus, big match della nona giornata di campionato: le parole della vigilia in conferenza stampa di Thiago Motta Grande attesa per Inter-Juventus, big match della nona giornata del campionato di Serie A, in programma ... (Calciomercato.it)

Inter-Juventus - Inzaghi : “Se Asllani mi darà garanzie giocherà lui. Scudetto? Sarà un campionato aperto” - “I giocatori sono pronti e ben allenati, domani cercherò di mettere in campo la migliore formazione per una grande gara contro la Juve. Senz’altro tutti quanti sappiamo l’importanza della partita, cosa comporta per noi stessi, i nostri tifosi e la ... (Sportface.it)

Inter-Juventus - rivedi la conferenza stampa di Simone Inzaghi (VIDEO) - Il video della conferenza stampa di Simone Inzaghi in vista della sfida tra Inter e Juventus, incontro valido per la nona giornata della Serie A 2024/25. Il tecnico nerazzurro affronta diverse tematiche alla vigilia del Derby d’Italia, sapendo di ... (Sportface.it)

CONFERENZA – Inzaghi alla vigilia di Inter-Juventus : tutte le dichiarazioni - Inzaghi protagonista della conferenza stampa di vigilia di Inter-Juventus. L’allenatore risponde alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 12:30. Un’ora prima è toccato a Thiago Motta. CONFERENZA INZAGHI ALLA VIGILIA DI ... (Inter-news.it)