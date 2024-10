In 5mila in corteo a Padova per dire no al Decreto Sicurezza (Di sabato 26 ottobre 2024) «Fermiamo il Ddl Sicurezza»: dietro a questo maxi-striscione circa 5mila persone appartenenti a 120 diverse realtà venete hanno sfilato per le vie del centro storico di Padova aderendo alla manifestazione organizzata dagli antagonisti del Centro sociale Pedro.corteoIl lungo serpentone Padovaoggi.it - In 5mila in corteo a Padova per dire no al Decreto Sicurezza Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 26 ottobre 2024) «Fermiamo il Ddl»: dietro a questo maxi-striscione circapersone appartenenti a 120 diverse realtà venete hanno sfilato per le vie del centro storico diaderendo alla manifestazione organizzata dagli antagonisti del Centro sociale Pedro.Il lungo serpentone

