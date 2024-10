Il ritorno di Cremonini è un successo e il suo nuovo singolo è il terzo più venduto in Italia (Di sabato 26 ottobre 2024) Grande soddisfazione per Cesare Cremonini dopo l'uscita del suo nuovo singolo L'articolo Il ritorno di Cremonini è un successo e il suo nuovo singolo è il terzo più venduto in Italia proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Il ritorno di Cremonini è un successo e il suo nuovo singolo è il terzo più venduto in Italia Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Grande soddisfazione per Cesaredopo l'uscita del suoL'articolo Ildiè une il suoè ilpiùinproviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cremonini dei record : "Di nuovo primo in radio 25 anni dopo 50 Special" - Sono passati venticinque anni esatti da quando 50 special dei Lunapop arrivava al primo posto delle classifiche in radio. E con il brano anche il nome, e la voce, di Cesare Cremonini. Oggi, come allora, la storia si ripete e la popstar bolognese ... (Ilrestodelcarlino.it)

Musica - Cesare Cremonini torna con un nuovo singolo che anticipa l’album - Musica. Cesare Cremonini torna sulle scene. Ecco il suo nuovo singolo. Servizio di Francesco Durante The post Musica, Cesare Cremonini torna con un nuovo singolo che anticipa l’album first appeared on TG2000. (Tv2000.it)

Cesare Cremonini in testa in radio con il nuovo singolo Ora che non ho più te - Il nuovo singolo di Cesare Cremonini Ora che non ho più te è il più trasmesso dalle radio, già cinque i sold out negli stadi per il 2025 Cesare Cremonini si conferma il protagonista assoluto degli stadi per il 2025: dopo una partenza esplosiva con ... (Spettacolo.eu)

Cesare Cremonini - grande successo per nuovo tour negli stadi - A sole 6 ore dall’apertura delle prevendite del tour di Cesare Cremonini sono oltre 300.000 i biglietti venduti ed è già sold out la seconda data allo stadio Dall’Ara di Bologna del 20 giugno: una partenza che testimonia il grande successo del ... (Lapresse.it)