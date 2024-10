Ilrestodelcarlino.it - Il doppio ex ’Tatantka’ torna in città. Hubner riabbraccia i suoi tifosi

(Di sabato 26 ottobre 2024) "Eh Dariofacci un gol". Inizio anni Novanta, che tempi. E che brividi, con lo stadio Manuzzi che impazziva per il ‘Bisonte’, capace di imperversare per il campo segnando gol a raffica, 74 per la precisione, distribuiti tra il 1992 e il 1997, anno in cui lasciò la Romagna per trasferirsi - guarda un po’ - a Brescia, la squadra che oggi arriverà all’Orogel Stadium e con la quale peraltro il popolo del Cavalluccio è gemellato. Una combinazione che non è sfuggita a Bkt, sponsor della serie B, che ha voluto puntare su ‘Tatantka’ per l’evento in programma oggi prima del match e pensato per avvicinare i campioni ai loroin un contesto inedito. In effetti Bkt ha deciso di invitare per ognie squadra del campionato cadetto, un ex calciatore che ha fatto la storia del club e che si è contraddistinto per l’attaccamento aicolori.