Il dolore di Piacenza per la 13enne, caduta dal balcone di casa. Rilasciato il ragazzino che era con lei, sentito per ore in questura (Di sabato 26 ottobre 2024) Piacenza è in lutto per la morte di una ragazzina di origine albanese, 14 anni da compiere, studentessa di liceo, precipitata dal balcone di casa, in un palazzo padronale che fronteggia le mura rinascimentali della città. Al momento della caduta, nell’abitazione, era presente un suo coetaneo, di 15 anni, sentito per tutta la sera in questura e Rilasciato, secondo quanto ricostruito dalla testata locale Libertà, in queste ore che fornisce il nome della vittima. Secondo il giornale i due avrebbero avuto una relazione che forse lei intendeva troncare. Ieri la giovane non era andata a scuola perché non si sentiva bene. Attorno alle 8.30, mentre era in casa da sola, avrebbe ricevuto la visita del 15enne: i due sarebbero poi saliti in una zona comune del condominio, una specie di abbaino al quarto piano, con un terrazzo che affaccia sul cortile interno del palazzo. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 26 ottobre 2024)è in lutto per la morte di una ragazzina di origine albanese, 14 anni da compiere, studentessa di liceo, precipitata daldi, in un palazzo padronale che fronteggia le mura rinascimentali della città. Al momento della, nell’abitazione, era presente un suo coetaneo, di 15 anni,per tutta la sera in, secondo quanto ricostruito dalla testata locale Libertà, in queste ore che fornisce il nome della vittima. Secondo il giornale i due avrebbero avuto una relazione che forse lei intendeva troncare. Ieri la giovane non era andata a scuola perché non si sentiva bene. Attorno alle 8.30, mentre era inda sola, avrebbe ricevuto la visita del 15enne: i due sarebbero poi saliti in una zona comune del condominio, una specie di abbaino al quarto piano, con un terrazzo che affaccia sul cortile interno del palazzo.

