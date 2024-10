Il caso di Avetrana e la censura: la serie TV bloccata dopo il ricorso del Comune (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo sviluppo nel mondo dell’audiovisivo italiano ha attratto l’attenzione non solo degli appassionati ma anche di molti professionisti del settore. La serie TV “Avetrana – Qui non è Hollywood“, che si basa sul noto caso di omicidio della giovane Sarah Scazzi, ha visto il suo rilascio sulla piattaforma Disney+ sospeso a seguito di una decisione del Tribunale di Taranto. Questa situazione ha sollevato un coro di preoccupazioni da parte di autorevoli associazioni di autori, registi e sceneggiatori italiani, che hanno manifestato il loro disappunto attraverso un comunicato fortemente critico. Il ricorso del Comune e la reazione delle associazioni La decisione del tribunale è scaturita da un ricorso presentato dai legali del Comune di Avetrana. Gaeta.it - Il caso di Avetrana e la censura: la serie TV bloccata dopo il ricorso del Comune Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ultimo sviluppo nel mondo dell’audiovisivo italiano ha attratto l’attenzione non solo degli appassionati ma anche di molti professionisti del settore. LaTV “– Qui non è Hollywood“, che si basa sul notodi omicidio della giovane Sarah Scazzi, ha visto il suo rilascio sulla piattaforma Disney+ sospeso a seguito di una decisione del Tribunale di Taranto. Questa situazione ha sollevato un coro di preoccupazioni da parte di autorevoli associazioni di autori, registi e sceneggiatori italiani, che hanno manifestato il loro disappunto attraverso un comunicato fortemente critico. Ildele la reazione delle associazioni La decisione del tribunale è scaturita da unpresentato dai legali deldi

"Nuove prove" - i Menendez presto liberi? Svolta nel caso raccontato dalla serie tv - Svolta nel caso dei fratelli Menendez, in carcere da 35 anni per l'omicidio dei genitori. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles, George Gascon, ha annunciato che chiederà che venga rivista la condanna per Lyle ed Erik Menendez (da ... (Iltempo.it)

Avetrana contro Disney per la serie sul caso Sarah Scazzi. Quando il true crime supera il limite? - La serie tv Avetrana. Qui non è Hollywood di Disney+ è una serie drammatica diretta da Pippo Mezzapesa e prodotta dalla casa di produzione Groenlandia e Disney, che esplora il caso di cronaca nera che ha colpito il piccolo comune di Avetrana, nel ... (News.robadadonne.it)

Caso Avetrana - parla il produttore della serie tv su Sarah Scazzi - Matteo Rovere : «La Costituzione garantisce la libertà di espressione» - «La Costituzione stessa garantisce la libertà degli autori e delle autrici di esprimersi, di raccontare il presente, la realtà, la contemporaneità, anche con l’obiettivo di elevare lo spirito critico e non addormentare chi ci guarda ma provocare ... (Open.online)

