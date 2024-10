Ilfattoquotidiano.it - I sondaggi dopo le liti in Fdi: il consenso per Meloni sale, quello per il partito scende (per la quarta volta di fila). Ma frena anche il Pd

(Di sabato 26 ottobre 2024) Ilper la presidente del Consiglio Giorgiacresce,per il suo, Fratelli d’Italia, cala. Più volte è stato spiegato che deinon sempre conviene prendere il valore al decimale come oro colato, ma che le tendenze che indicano possono dare un significato ai movimenti dell’opinione pubblica. E allora assume significato questo trend –su, Fdi giù – che emerge dall’ultimoo di Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo l’istituto diretto da Nando Pagnoncelli nell’ultimo mese il livello di gradimento per la premier è risalito di due punti, fino al 46 per cento. Nel dettaglio i voti positivi (dal 6 al 10) dati dagli intervistati rappresentano il 41 per cento, mentre quelli negativi (da 1 a 5) sono il 49 per cento. Analoga dinamica è registrata per il gradimento nei confronto dell’intero governo, in risalita (+1 per cento) al 45.