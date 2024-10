Ilgiorno.it - Giovanna uccisa dal cognato, a Nova una faida di minacce e stalking. La figlia assalita: “Sconvolta, non riesco a dire nulla”

(Di sabato 26 ottobre 2024)Milanese (Monza Brianza) - “Sono, non ce la faccio a parlare, non”. Attraverso i suoi legali, chiede tempo e silenzio. È una ragazza di 28 anni e il mondo le è crollato addosso. Prima suo zio ha tentato di ucciderla ferendola lievemente (un’abrasione), poi ha ammazzato davanti ai suoi occhi sua mamma che si era messa in mezzo solo per difenderla. Sono giorni difficili per la famiglia diChinnici, la donna di 63 annia coltellate dalmercoledì nella palazzina di via Magellano aMilanese. Ieri c’è stata l’autopsia, bisogna chiarire quanti siano stati e dove abbiano colpito i fendenti sferrati con un coltello a serramanico da Giuseppe Caputo, 62 anni, al culmine di una lite per un parcheggio. Si delinea col passare delle ore il quadro di una famiglia a pezzi.