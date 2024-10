Furto di dati e informazioni “sensibili e segrete” da banche dati nazionali, arresti (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) – Furto di dati e di informazioni "sensibili e segrete" dalle banche dati nazionali hanno portato la procura di L'articolo Furto di dati e informazioni “sensibili e segrete” da banche dati nazionali, arresti proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Furto di dati e informazioni “sensibili e segrete” da banche dati nazionali, arresti Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 26 ottobre 2024) (Adnkronos) –die di" dallehanno portato la procura di L'articolodi” daproviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Banche dati strategiche violate : hacker ed ex poliziotti arrestati a Varese per traffico di informazioni segrete - I carabinieri del Nucleo investigativo di Varese hanno arrestato sei persone accusate di aver «esfiltrato» dati e informazioni sensibili e segrete conservati nelle Banche Dati Strategiche Nazionali come Sdi, Serpico e Inps, tra le altre. ... (Gazzettadelsud.it)

Informazioni riservate sottratte da banche dati di Fisco e polizia : "Spiati anche politici" - diversi arresti - Furto di dati e di informazioni "sensibili e segrete" dalle banche dati nazionali hanno portato la procura di Milano a eseguire un'ordinanza di sei misure cautelari (quattro arresti domiciliari e due interdittive) e al sequestro di alcune società. ... (Liberoquotidiano.it)