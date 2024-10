Fiorentina-Roma, Juric in conferenza stampa: orario, tv e streaming (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 12:00 di oggi, sabato 26 ottobre l’allenatore della Roma, Ivan Juric interverrà in conferenza stampa per presentare il match esterno contro la Fiorentina, in programma al Franchi alle 20:45 di domenica. Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, la prima in Europa in questa stagione, il tecnico giallorosso chiede uno step in più ai suoi giocatori che in campionato si trovano al decimo posto con 10 punti in classifica. Troppo poco per le ambizioni Champions dei Friedkin. Juric è sotto esame e ha bisogno di una vittoria, ma non sarà facile contro una Fiorentina che ha ritrovato autostima e fluidità di gioco con Palladino alla guida. Tanti i temi nella conferenza stampa della vigilia. A partire dalla formazione: Dybala e Pellegrini dovrebbero rivedersi dal 1?, anche se Baldanzi è al momento il calciatore più in forma della rosa. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Alle 12:00 di oggi, sabato 26 ottobre l’allenatore della, Ivaninterverrà inper presentare il match esterno contro la, in programma al Franchi alle 20:45 di domenica. Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, la prima in Europa in questa stagione, il tecnico giallorosso chiede uno step in più ai suoi giocatori che in campionato si trovano al decimo posto con 10 punti in classifica. Troppo poco per le ambizioni Champions dei Friedkin.è sotto esame e ha bisogno di una vittoria, ma non sarà facile contro unache ha ritrovato autostima e fluidità di gioco con Palladino alla guida. Tanti i temi nelladella vigilia. A partire dalla formazione: Dybala e Pellegrini dovrebbero rivedersi dal 1?, anche se Baldanzi è al momento il calciatore più in forma della rosa.

