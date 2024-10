Elezioni Regionali: servizio di trasporto gratuito ai seggi per persone con disabilità (Di sabato 26 ottobre 2024) In vista delle Elezioni Regionali di domenica 17 e lunedì 18 novembre, l’amministrazione comunale modenese organizza, insieme all’Associazione pubblica assistenza Croce Blu e alla Croce Rossa italiana Comitato di Modena, il trasporto ai seggi riservato alle persone in carrozzina o che presentano Modenatoday.it - Elezioni Regionali: servizio di trasporto gratuito ai seggi per persone con disabilità Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di sabato 26 ottobre 2024) In vista delledi domenica 17 e lunedì 18 novembre, l’amministrazione comunale modenese organizza, insieme all’Associazione pubblica assistenza Croce Blu e alla Croce Rossa italiana Comitato di Modena, ilairiservato allein carrozzina o che presentano

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso le elezioni regionali - nuovo incontro di Zappaterra e Bassi coi cittadini - Prosegue la corsa verso le elezioni dei candidati Pd. Lunedì 28, alle 20.45, si terrà infatti un incontro pubblico nella sede del Circolo Pd di Jolanda di Savoia alla presenza di Marcella Zappaterra ed Enrico Bassi. Iscriviti al canale WhatsApp ... (Ferraratoday.it)

Elezioni regionali - il sondaggio : Donatella Tesei avanti per un’incollatura. La lista civica sopra il partito di Stefano Bandecchi - Una distanza quasi impercettibile, al di sotto di un punto percentuale. Il sondaggio effettuato da BiDiMedia, in previsione delle elezioni regionali in Umbria in programma il 17 e 18 novembre, conferma le rilevazioni che circolano da più parti: ... (Ternitoday.it)

Elezioni regionali - Severini M5s : “Stop alla proliferazione dei supermercati - riscopriamo l’agricoltura locale” - “L’Umbria, il cuore verde d’Italia, sta perdendo il suo legame con la terra e con i suoi produttori locali soffocata dall’espansione incontrollata della grande distribuzione. L’ultimo esempio è certamente l’autorizzazione concessa dalla giunta ... (Perugiatoday.it)

Elezioni regionali - la lista ufficiale della Lega : tutti i nomi - La Lega Umbria deposita la lista per elezioni regionali di novembre a sostegno della presidente uscente, Donatella Tesei. Nei venti nomi scelti dal Carroccio per la corsa a Palazzo Cesaroni ci sono un assessore dell'attuale giunta Tesei, diversi ... (Perugiatoday.it)