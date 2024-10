Da romeno dico no allo ius scholae (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono qui dall’età di 6 anni, vivo a Prato da 20 e credo che la cittadinanza vada meritata. La burocrazia è da snellire, però non si può regalare l’appartenenza a una comunità. Laverita.info - Da romeno dico no allo ius scholae Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di sabato 26 ottobre 2024) Sono qui dall’età di 6 anni, vivo a Prato da 20 e credo che la cittadinanza vada meritata. La burocrazia è da snellire, però non si può regalare l’appartenenza a una comunità.

