Coppa del Mondo Brignone vince a Soelden | E’ stata una sorpresa Sono orgogliosa di me

Soelden, 26 ottobre 2024 – Grandissima Federica Brignone, che vince il gigante di apertura della Coppa del Mondo dei sci a Soelden. L'azzurra, dopo il terzo posto dopo la prima manche, trova una seconda parte della seconda frazione impeccabile chiudendo in 2.16.05 totale davanti alla neozelandese Alice Robinson a +0.17 e all'austriaca Julia Scheib a +1.08, dopo il 14esimo posto della prima manche. Delisione per la statunitense Mikaela Shiffrin che chiude quinta dopo il primo posto nella prima manche. Solo 13esima Marta Bassino, quinta dopo la prima frazione, e 20esima l'altra azzurra Asja Zenere. (Fonte Adnkronos) Le dichiarazioni di Federica Brignone dopo la vittoria nel gigante di Soelden – Fonte Fisi/fisi.org "E' stata una sorpresa per me, perché ho fatto molta fatica all'inizio del muro. Da metà muro in poi mi Sono detta 'devi andare, devi andare'.

