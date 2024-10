Quotidiano.net - Confedilizia, cedolare secca su affitti funziona, cala evasione

(Di sabato 26 ottobre 2024) Nel 2021 il tax gap sui redditi da locazione è sceso a 222 milioni di euro, con una riduzione di quasi l'80% rispetto al 2017 quando era pari a 1.048 milioni. La propensione all', invece, è scesa al 2,9% rispetto al 12,1% del 2017. Lo segnala lasulla base dei dati pubblicati nell'ultima Relazione sull'economia non osservata del Mef, sottolineando come "la continua riduzione sia evidentemente il frutto del consolidamento di un regime tributario come quello dellasugliabitativi, voluta fortemente dalla stessae introdotta in via opzionale nel 2011". "I dati - afferma l'associazione - dimostrano come lasia stata uno strumento efficace non solo per semplificare il regime fiscale, ma anche per ridurre in maniera sostanziale l'nel settore delle locazioni residenziali".