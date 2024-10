Chiara Ferragni, flirt con Giovanni Tronchetti Provera? L?ultima indiscrezione: «Si frequentano» (Di sabato 26 ottobre 2024) Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si stanno frequentando? Al momento si tratta solo di una indiscrezione ma tanto è bastato per fare parlare il popolo del web. A scatenare Leggo.it - Chiara Ferragni, flirt con Giovanni Tronchetti Provera? L?ultima indiscrezione: «Si frequentano» Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di sabato 26 ottobre 2024)si stanno frequentando? Al momento si tratta solo di unama tanto è bastato per fare parlare il popolo del web. A scatenare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Chiara Ferragni - frecciatina a Fedez o pure casualità? Sappiamo che non fa niente per caso… - Chiara Ferragni ha davvero dimenticato Fedez oppure no? Nelle stories sbuca un riferimento all’ex marito e i fan ricominciano a sperare… I contenuti su Instagram possono lanciare messaggi indiretti e subliminali? Probabilmente sì: quante volte ... (Donnapop.it)

Nuovo amore per Chiara Ferragni : si tratterebbe di Giovanni Tronchetti Provera - erede di casa Pirelli - Archiviata la relazione con Silvio Campara, Chiara Ferragni avrebbe un nuovo amore: si tratterebbe dell’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera, 41enne erede dell’amministratore delegato del gruppo Pirelli Marco Tronchetti Provera.Continua a ... (Fanpage.it)

Chiara Ferragni non sarà più l’amministratore delegato di Fenice : “Pieni poteri a Claudio Calabi”. Ecco chi è il manager chiamato a risollevare i conti della società - La data segnata in rosso sul calendario è quella di lunedì 28 ottobre. È prevista infatti per l’inizio della prossima settimana una mossa chiave per il rilancio delle società di Chiara Ferragni che, proprio da lunedì, non sarà più l’amministratore ... (Ilfattoquotidiano.it)

Chiara Ferragni - dopo Fedez e Campara ha un altro uomo? Spunta Tronchietti Provera - il gossip bomba - Chiara Ferragni al centro del gossip: dopo Fedez e Silvio Campara, spunta un nuovo uomo nella sua vita. L'articolo Chiara Ferragni, dopo Fedez e Campara ha un altro uomo? Spunta Tronchietti Provera, il gossip bomba proviene da Blog Tivvù. (Blogtivvu.com)