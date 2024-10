Cambio di programmazione per il GF, il debutto de La Talpa e di This is me (speciale Amici-Verissimo) (Di sabato 26 ottobre 2024) Cambiamenti consistenti nei palinstesi Mediaset: il GF si sposta per far spazio a La Talpa e arriva lo speciale di Amici-Verissimo, This is Me! Ecco cosa succederĂ nelle prossime settimane! Comingsoon.it - Cambio di programmazione per il GF, il debutto de La Talpa e di This is me (speciale Amici-Verissimo) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Cambiamenti consistenti nei palinstesi Mediaset: il GF si sposta per far spazio a Lae arriva lodiis Me! Ecco cosa succederĂ nelle prossime settimane!

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

RIVOLUZIONE CANALE 5 : I NUOVI GIORNI DI MESSA IN ONDA DEL GF - LA TALPA E THIS IS ME - Canale 5 rivoluziona il palinsesto di prima serata a partire dall’11 novembre. La rete ammiraglia Mediaset farà partire in quella settimana due show molto attesi. Lunedì 11 novembre tornerà infatti in onda, dopo un’assenza di anni, il reality “La ... (Bubinoblog)

Grande Fratello - La Talpa e This is me si cambia giorno - ecco il nuovo palinsesto Mediaset - Cambia il palinsesto Mediaset a Novembre. Ecco quando andranno in onda IL Gr ande Fratello, La Talpa e This is me Nuovo cambiamento nei palinsesti Mediaset in vista del mese di novembre. Nuovi programmi e vecchi si alterneranno su Canale 5, come ... (361magazine.com)

Palinsesto “ballerino” Mediaset : Grande Fratello si sposta - quando andrà in onda La Talpa e This is me - Il Grande Fratello torna a spostarsi nel palinsesto Mediaset, passando al martedì dal 12 novembre. Anche La Talpa cambia serata, prendendo il lunedì. Ecco i dettagli. L'articolo Palinsesto “ballerino” Mediaset: Grande Fratello si sposta, quando ... (Blogtivvu.com)

Il GF trasloca - La Talpa prende il suo posto e This is me cambia giorno : il nuovo palinsesto Mediaset - Nuovo palinsesto Mediaset con il GF che trasloca, La Talpa pronta a prendere il suo posto e This is me cambia giorno L'articolo Il GF trasloca, La Talpa prende il suo posto e This is me cambia giorno: il nuovo palinsesto Mediaset proviene da ... (Novella2000.it)