Calcio Napoli | sofferenza e 3 punti Battuto il Lecce 1-0

Con un gol di Di Lorenzo al 73? il Calcio Napoli mantiene la vetta della classifica Questo Calcio Napoli non è squadra per deboli di cuore; questo Napoli soffre ma prende puntualmente i tre punti. Ormai è certo: lo spettacolo degli anni di Sarri e Spalletti è definitivamente finito: ora c'è il Calcio Napoli

Milan - basta chiacchiere e testa al Napoli : se il Dio del calcio esiste… - Il Milan archivia la faccenda Bologna e mira al big match contro il Napoli. Intanto i tifosi rossoneri invocano il Dio del calcio... (Pianetamilan.it)

Calcio - Serie A : Napoli-Lecce 1-0 - 16.55 Quarta vittoria e ottavo risultato utile di fila per il Napoli, ora a +5 sull'Inter e +6 sulla Juventus. Lecce battuto 1-0 al 'Maradona'.Salentini penultimi a 5 punti, al 5° ko consecutivo. I padroni di casa fanno la partita e trovano anche ... (Televideo.rai.it)

Torna una partita di serie A in chiaro - Milan-Napoli amarcord per il calcio - AGI - Un amarcord per il calcio italiano: martedì 29 ottobre, alle 20:45, Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro da Dazn. Certo, la trasmissione rientra in un pacchetto di prova della piattaforma di live streaming e richiede una registrazione, ma ... (Agi.it)

Milan-Napoli in chiaro - Dazn riscrive la storia del calcio italiano : ecco come guardare la gara - Tempo di lettura: 3 minutiPer la prima volta dal 1996, il calcio italiano di Serie A torna in chiaro: martedì 29 ottobre alle 20:45, il match tra il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte sarà visibile gratuitamente ed esclusivamente ... (Anteprima24.it)