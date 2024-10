Calcio: Gilardino "A Roma con fiducia, pronti a lottare contro la Lazio" (Di sabato 26 ottobre 2024) "Balotelli può essere importante per noi, ha ancora motivazioni", dice il tecnico del Genoa GENOVA - "Andremo a Roma per battagliare. Sono fiducioso perché la nostra squadra ha dei valori", spiega Alberto Gilardino in vista della gara di domani in casa della Lazio. Una sfida importante per il Grifon Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Gilardino "A Roma con fiducia, pronti a lottare contro la Lazio" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 26 ottobre 2024) "Balotelli può essere importante per noi, ha ancora motivazioni", dice il tecnico del Genoa GENOVA - "Andremo aper battagliare. Sono fiducioso perché la nostra squadra ha dei valori", spiega Albertoin vista della gara di domani in casa della. Una sfida importante per il Grifon

Genoa Roma - Gilardino : «Felice della REAZIONE - De Winter ha grande QUALITÀ. Sul modulo e il DERBY…» - Alberto GIlardino, allenatore del Genoa, ha parlato così del pareggi ottenuto in extremis contro la Roma Può esultare Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, che ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo la sfida riacciuffata nel finale contro la ... (Calcionews24.com)

