Boato e dramma nella notte Sbandata contro un albero Muore a diciassette anni

Domenico Alabastro, avrebbe compiuto 18 anni tra cinque giorni, il 31 ottobre. La sua vita è stata stroncata da un incidente stradale la scorsa notte, quando l'auto su cui viaggiava con quattro amici, si è schiantata contro un albero. Il giovane, che era seduto a lato del conducente, è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, ed è morto sul colpo. Tre minuti più tardi, avrebbe raggiunto casa, ad Arosio: ma non ci è mai arrivato, ucciso dall'urto violentissimo di una Audi A3 che si è accartocciata, riducendo in fin di vita un altro passeggero. Ma da quell'abitacolo, ridotto a un groviglio di lamiere e vetri rotti, nessuno è uscito indenne.

