Bergamo 18enne uccisa a coltellate in casa a Costa Volpino Un ragazzo portato in caserma

Una ragazza di 18 anni, Sara Centelleghe (CHI ERA), è stata uccisa la notte scorsa a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. La giovane è stata accoltellata (COSA SAPPIAMO). Il corpo è stato trovato, con diverse ferite da armi da taglio, all'alba di sabato in un appartamento in via Nazionale. Dopo alcune ore e avendo sentito diversi amici e conoscenti della vittima, la procura di Bergamo e i carabinieri hanno bloccato e portato in caserma un ragazzo coetaneo di origini indiane che abita in un palazzo vicino a quello della vittima.

