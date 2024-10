Balotelli torna in Serie A: la squadra che lo ingaggia da svincolato per salvarsi (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Genoa ha deciso di ingaggiare Mario Balotelli per rinforzare nell'immediato il reparto offensivo, indebolito da una Serie di infortuni che hanno colpito in successione Ekuban, Vitinha e Messias. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club ligure la «trattativa è in fase avanzata», ma l'annuncio non è previsto per la giornata odierna (lunedì le visite mediche). Balotelli, che ad agosto ha compiuto 34 anni, è attualmente svincolato, reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor. La sua ultima avventura in Italia risale alla stagione 2020/21, in Serie B, con il Monza. Dopo una carriera ricca di alti e bassi, colpi di scena e titoli da prima pagina, il 33enne attaccante italiano è quindi pronto a firmare un contratto con il club ligure, che ha deciso di scommettere su di lui per rafforzare il reparto offensivo. Iltempo.it - Balotelli torna in Serie A: la squadra che lo ingaggia da svincolato per salvarsi Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Il Genoa ha deciso dire Marioper rinforzare nell'immediato il reparto offensivo, indebolito da unadi infortuni che hanno colpito in successione Ekuban, Vitinha e Messias. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al club ligure la «trattativa è in fase avanzata», ma l'annuncio non è previsto per la giornata odierna (lunedì le visite mediche)., che ad agosto ha compiuto 34 anni, è attualmente, reduce dall'esperienza in Turchia con la maglia dell'Adana Demirspor. La sua ultima avventura in Italia risale alla stagione 2020/21, inB, con il Monza. Dopo una carriera ricca di alti e bassi, colpi di scena e titoli da prima pagina, il 33enne attaccante italiano è quindi pronto a firmare un contratto con il club ligure, che ha deciso di scommettere su di lui per rafforzare il reparto offensivo.

