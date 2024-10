Oasport.it - Bagnaia deve affidarsi anche all’aiuto di Bastianini per riaprire un Mondiale che pende verso la Spagna

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 26 ottobre 2024) La Sprint Race del Gran Premio di Thailandia, diciottesimo e terzultimo appuntamento deldi MotoGP 2024, ha emesso alcuni verdetti importanti. In primo luogo Jorge Martin ha assestato un altro colpo importante per la corsa al titolo, in secondo luogo Eneaha centrato un successo pesante che potrebbe avere ricadute sia sul prosieguo del fine settimana, sia sull’intera stagione. Di cosa stiamo parlando? Il pilota romagnolo, infatti, ha dimostrato di avere il passo giusto sulla pista di Buriram edomani sarà della partita per la vittoria. Un avversario in più per i due contendenti al titolo? Oppure una occasione da non farsi sfuggire per il team Ducati ufficiale? Il dibattito è aperto, con “La Bestia” che, come si sa, la domenica sa esprimersi al proprio massimo e che, per quanto visto oggi, potrebbesognare la doppietta.