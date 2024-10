Atp Vienna 2024: Musetti fa e disfa, in finale ci va un Draper stremato (Di sabato 26 ottobre 2024) Lorenzo Musetti si arrende a Jack Draper nella semifinale del torneo Atp 500 di Vienna 2024. Il classe 2002 di Carrara ha infatti ceduto con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 48 minuti di gioco, con il britannico che si guadagna così la quarta finale in carriera. Punteggio però molto bugiardo, perché l’azzurro ha molto da recriminare per la chance mancata: lampante il 2/10 nelle palle break, poi nel secondo set non è riuscito a mantenere il servizio sul 4-4 contro un avversario in crisi e stremato. Rimane comunque un buon torneo per Musetti, con l’highlight di ieri della vittoria contro Alexander Zverev. In finale Draper attende uno tra de Minaur e Khachanov. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DI Musetti-Draper – Il britannico appare subito pimpante in avvio, con la chiara volontà di mettere subito in chiaro le cose. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Lorenzosi arrende a Jacknella semidel torneo Atp 500 di. Il classe 2002 di Carrara ha infatti ceduto con il punteggio di 6-2 6-4 in un’ora e 48 minuti di gioco, con il britannico che si guadagna così la quartain carriera. Punteggio però molto bugiardo, perché l’azzurro ha molto da recriminare per la chance mancata: lampante il 2/10 nelle palle break, poi nel secondo set non è riuscito a mantenere il servizio sul 4-4 contro un avversario in crisi e. Rimane comunque un buon torneo per, con l’highlight di ieri della vittoria contro Alexander Zverev. Inattende uno tra de Minaur e Khachanov. TABELLONE MONTEPREMI LA CRONACA DI – Il britannico appare subito pimpante in avvio, con la chiara volontà di mettere subito in chiaro le cose.

