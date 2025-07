Musk lancia il suo partito American Party E lo fa quotare dalla sua intelligenza artificiale

Elon Musk dà il via a un nuovo capitolo della politica americana: con un partito tutto suo, l’American Party, e il supporto della sua intelligenza artificiale, punta a ridefinire gli equilibri di Washington. Dopo aver lasciato il mondo di Trump, Musk si presenta come l’outsider innovativo, pronto a sfidare i tradizionali schieramenti. Ma quali saranno le vere conseguenze di questa mossa audace? La risposta si nasconde tra le pieghe di una strategia che potrebbe rivoluzionare il futuro degli Stati Uniti.

Washington, 5 luglio 2025 – Alla fine Elon Musk l’ha fatto davvero. Ha fondato il suo partito, come promesso (minacciato?) dopo la rottura con Trump. Se la legge di bilancio fosse passata alla Camera, il magnate avrebbe lanciato una sua formazione politica, neoconservatrice alternativa a Repubblicani e Democratici. Ebbene, la manovra economica, il Big Beautiful Bill (così lo ha ribattezzato Trump) – che oltre ad ampliare il debito americano cancella gli incentivi per le auto green di Musk – è passata alla Camera. Ed ecco che due giorni dopo, nasce American Party (il ‘Partito americano’) con l’ambizione del terzo polo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Musk lancia il suo partito, American Party. E lo fa quotare dalla (sua) intelligenza artificiale

