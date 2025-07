Usa Musk annuncia | Fondato l’American Party

Elon Musk sorprende ancora: con un messaggio su X, annuncia la nascita dell'American Party, un nuovo terzo partito volto a ridare voce al popolo e spezzare il duopolio politico. Con un rapporto di 2 a 1 a favore di questa novitĂ , Musk promette di sconfiggere sprechi e corruzione, restituendo all'America la sua vera democrazia. Un passo audace che potrebbe rivoluzionare gli equilibri politici degli Stati Uniti.

"Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete! Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l' America Party è stato fondato per restituirvi la vostra libertà ". Lo ha scritto in un post su X Elon Musk annunciando la nascita di un terzo partito negli Stati Uniti. Musk ieri, sempre sul social X, aveva lanciato un sondaggio in cui chiedeva: "Il Giorno dell'Indipendenza è il momento perfetto per chiedersi se si desidera l'indipendenza dal sistema bipartitico (che alcuni definirebbero monopartitico)! Dovremmo creare l'America Party?".