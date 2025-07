Intesa bipartisan per il bene dei cittadini

Un’intesa bipartisan per il bene dei cittadini: un’alleanza che supera le divisioni politiche per promuovere progetti strategici come il Passante di Bologna. Le radici di questa infrastruttura affondano negli anni Settanta, quando si iniziò a delinearne i primi tracciati, destinati a trasformare il territorio e migliorare la mobilità. È un esempio di come collaborazione e visione condivisa possano portare a grandi risultati, confermando che l’interesse pubblico deve sempre prevalere sulle divisioni politiche.

Archeologia giornalistica: le prime tracce del Passante risalgono a metà anni Settanta e si intensificano all'inizio degli anni Ottanta. Sarebbe meglio parlare di 'passanti', visto che ai tempi della prima vituperata e ora invocata Prima Repubblica (Pci-Psi-Dc), si parlava di almeno due bretelle stradali attorno alla tangenziale di Bologna: un tracciato maxi sullo stile di quello di Venezia-Mestre a Nord e un altro in tunnel a sud, collegando Sasso Marconi a Rastignano. Obiettivo: scindere chi passava da Bologna per economia e passaggio spostandolo in pianura, rendere più fluido l'attraversamento urbano ai bolognesi metropolitani e avere una viabilità alternativa violando con discrezione il tabù collinare.

