Conor McGregor sfida Chandler davanti a Trump alla Casa Bianca | il montaggio che può diventare realtà

Il mondo del MMA si infiamma: Conor McGregor sfida Michael Chandler davanti alla Casa Bianca, con Donald Trump come spettatore d’eccezione. Un montaggio che potrebbe presto diventare realtà, alimentando sogni di grandi eventi e sfide epiche. La proposta del presidente americano di ospitare un UFC per il 250° Independence Day nel 2026 ha acceso nuove speranze di spettacolo e rivalità storiche. L’attesa è finita: l’arena si prepara a scrivere nuove pagine di leggenda.

Conor McGregor ha pubblicato sui suoi social un'immagine che lo ritrae faccia a faccia con Michael Chandler. Sullo sfondo Donald Trump con cornice la Casa Bianca. Dopo quanto proposto dal presidente americano, di voler ospitare un evento UFC per le celebrazioni per il 250° Independence day nel 2026, The Notorious non si è tirato indietro: "L'unico posto per risolvere le controversie". 🔗 Leggi su Fanpage.it

