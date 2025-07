Texas si aggrava il bilancio dell'aluvione | 27 morti 9 sono bambine Ancora decine i minori dispersi

La tragedia si approfondisce in Texas: l’alluvione causata da piogge torrenziali ha già mietuto 27 vittime, tra cui 9 bambini, e decine di minori sono ancora dispersi. La tensione cresce alla luce delle critiche rivolte alle autorità per la mancata allerta tempestiva, mentre le operazioni di ricerca e salvataggio proseguono senza sosta. Questa calamità mette in evidenza l’urgenza di migliorare i sistemi di prevenzione e risposta. Continua a leggere.

Texas, 27 i morti per l’alluvione: tra loro 9 bambine del campo scuola. Trump: “Tragedia terribile” - Aumentano le vittime e si comincia ad indagare sulle responsabilità: nel mirino il sistema d’allerta e le infrastrutture. Secondo repubblica.it