Dazi le 12 lettere di Trump Il presidente Usa avverte i partner

In un clima di tensione crescente, le 12 lettere di Donald Trump, minacciando dazi sui partner europei, riaccendono le tensioni diplomatiche. Tra annunci shock e strategie di divergenza, il presidente Usa gioca le sue carte in vista della cruciale scadenza del 9 luglio, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma quale sarĂ davvero il prossimo passo in questa partita di poker internazionale?

Roma, 5 luglio 2025 – C’è chi le ha paragonate alle lettere scarlatte. Di certo, nella girandola delle trovate e degli annunci di Donald Trump, le “ 12 lettere” firmate dal Presidente Usa sui dazi previsti per altrettanti partner commerciali rappresentano l’ultimo coniglio tirato fuori dal cilindro per spaventare e dividere l’Europa alla vigilia della data fatidica del 9 luglio. Una scadenza, della tregua armata Usa-Ue, che, secondo piĂą di un’anticipazione, potrebbe slittare, ma che, in attesa della stretta finale sul negoziato, crea incertezza e agitazione nelle cancellerie e sui mercati. epaselect epa12216778 US President Donald J. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dazi, le 12 lettere di Trump. Il presidente Usa avverte i partner

