Stranizza d’amuri | la storia vera dietro il film

Scopri la vera storia dietro il film "Stranizza d’amuri", un’opera che segna il debutto alla regia di Giuseppe Fiorello. Dopo una lunga carriera da attore, Fiorello si mette in gioco per raccontare un dramma intenso e radicato nel cuore della Sicilia. Un progetto coraggioso e personale che svela emozioni profonde e realtà nascoste. La narrazione si trasforma in un viaggio autentico tra passione, sofferenza e speranza, lasciando il pubblico senza fiato.

Stranizza d’amuri ( qui la recensione ) segna l’esordio alla regia cinematografica di Giuseppe Fiorello, che dopo una lunga carriera da attore decide di mettersi dietro la macchina da presa per raccontare una storia intima, potente e profondamente radicata nel territorio siciliano. Il film, uscito nel 2023, rappresenta una scelta coraggiosa e personale: Fiorello non solo dirige, ma firma anche la sceneggiatura, dimostrando una sensibilità rara nel tratteggiare l’adolescenza, l’identità e l’amore in un contesto sociale difficile. Il titolo, ispirato all’omonima canzone di Franco Battiato, evoca fin da subito un senso di dolcezza malinconica e di ribellione emotiva. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

