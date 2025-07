Golf | Davis Thompson prova il bis a 18 buche dalla fine del John Deere Classic

Davis Thompson si presenta come protagonista indiscusso al John Deere Classic 2025, con un occhio già rivolto verso il bis che potrebbe scrivere un’altra pagina memorabile della sua carriera. A soli 26 anni, il talento di Atlanta sta dimostrando di avere la stoffa per affrontare le sfide più complesse e mantenere il passo in una competizione ricca di incertezza e adrenalina. La battaglia è ancora aperta, e il futuro del torneo dipende dai colpi decisivi di questa ultima fase.

Situazione di grandissima incertezza in vetta al John Deere Classic 2025, penultimo torneo del PGA Tour prima dell’Open Championship 2025. C’è però un leader a svettare a 18 buche dal termine, ed è Davis Thompson. In questa giornata largamente anticipata, nell’Illinois, per evitare i rischi del maltempo, il golfista nato ad Atlanta 26 anni fa si mette davanti a tutti e cerca un bis consecutivo che manca dai tempi delle tre vittorie consecutive di Steve Stricker dal 2009 al 2011. -4 di giornata per lui con birdie (piuttosto comune, va detto) alla 18 ed è leadership solitaria a -15. Ma ad inseguire Thompson sono davvero in tanti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf: Davis Thompson prova il bis a 18 buche dalla fine del John Deere Classic

In questa notizia si parla di: davis - thompson - buche - john

Golf: Davis Thompson prova il bis a 18 buche dalla fine del John Deere Classic; Davis Thompson trasforma il Rocket Classic in uno spettacolo mozzafiato con tre aquile in otto buche.; L'assalto Triple Eagle di Davis Thompson sorprende il Detroit Golf Club nel Record-Shattering Rocket Classic..

Davis Thompson sets John Deere record for first PGA Tour win - GOLF.com - During the final round of the John Deere Classic on Sunday, 2018 winner and PGA Tour Twitter king Michael Kim, as he does so often during events, took to Twitter. Scrive golf.com

Davis Thompson wins John Deere Classic with lowest score in tournament history - Davis Thompson had been working toward a moment like this, and he wasn't about to let anything stop him — not a soft golf course that produced the best scores of the week, not the pressure of ... Segnala sports.yahoo.com