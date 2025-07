Messias ultimi dettagli per il rinnovo con il Genoa | pronto un prolungamento di un anno

Junior Messias è ormai a un passo dal rinnovo con il Genoa, con un prolungamento di un anno pronto a essere ufficializzato. La trattativa è in fase avanzata e si attende solo la definizione degli ultimi dettagli per siglare definitivamente il nuovo accordo. Con questa mossa, il club e l’attaccante brasiliano consolidano la loro collaborazione, puntando a un futuro ricco di successi e nuove sfide.

Discussione in corso e avviata alla fumata bianca tra Junior Messias e il Genoa per il prolungamento: mancano gli ultimi dettagli Junior Messias è pronto a rinnovare il suo contratto con il Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, manca solo la definizione di alcuni dettagli per ufficializzare il prolungamento dell’accordo tra l’esterno offensivo brasiliano . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Messias, ultimi dettagli per il rinnovo con il Genoa: pronto un prolungamento di un anno

In questa notizia si parla di: messias - dettagli - genoa - pronto

Il 2 di luglio, due giorni dopo la scadenza contrattuale, l’agente di Junior Messias ha fatto sapere al Genoa di essere pronto per trattare un rinnovo annuale a condizioni “particolari” . Base fissa più bonus a presenze, reti segnate, obiettivi di gruppo raggiunti. P Vai su Facebook

In caso di addio di #Messias il #Genoa è pronto a intervenire sul #mercato e sul taccuino del Ds #Ottolini ci sono due nomi interessanti. Vai su X

Verso Genoa-Udinese, Vitinha e Messias pronti a giocare. Vieira: “Continuare a lavorare sui dettagli per vincere”; Genoa, Vieira: Gollini non è ancora pronto! Vitinha e Messias? Decido domani; Genoa-Venezia, Vieira: Messias pronto dall’inizio, Malinovskyi migliora giorno dopo giorno.

Genoa, Messias torna in gruppo pronto per Frosinone - La ripresa degli allenamenti in casa Genoa regala al tecnico Gilardino il recupero di Junior Messias. Segnala ansa.it

Messias al Genoa, per il Milan 3 milioni totali: tutti i dettagli dell'operazione - TUTTOmercatoWEB.com - L'attaccante ex Crotone svolgerà in queste ore le visite mediche prima di firmare il nuovo contratto coi rossoblù, con i club ... Si legge su tuttomercatoweb.com