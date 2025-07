Djokovic-Kecmanovic | highlights Wimbledon Nole fa il punto del torneo a 38 anni!

Il mitico Novak Djokovic, a 38 anni, continua a stupire al Centrale di Wimbledon, dimostrando che l'età è solo un numero. La sua vittoria contro Miomir Kecmanovic nel terzo turno è stata una dimostrazione di potenza, talento e determinazione, con un tuffo spettacolare e un dominio netto in tre set. Ora, agli ottavi, Nole si prepara a scrivere un altro capitolo memorabile della sua leggenda. Lunedì, il torneo si infiammerà ancora di più.

Gli highlights della vittoria di Novak Djokovic al terzo turno di Wimbledon contro Miomir Kecmanovic. Il 38enne ex numero 1 al mondo va agli ottavi facendo suo il derby serbo in tre set (6-3 6-0 6-4) in un’ora e 47 minuti sul Centrale. Il 7 volte signore di Wimbledon domina sin da metà del primo set, quando mette a segno in tuffo quello che con ogni probabilità sarà il punto più bello di questa edizione del torneo. Lunedì agli ottavi Nole troverà l’australiano Alex De Minaur, testa di serie numero 11 che ha battuto 6-4 7-6 (5) 6-3 il qualificato danese Holmgren. 🔗 Leggi su Gazzetta.it