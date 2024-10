Ancora paura in zona universitaria. Minacciata con il coltello e rapinata. L’aggressore fermato dalla polizia (Di sabato 26 ottobre 2024) L’hanno accerchiata, mentre camminava in Largo Respighi. E, dopo averle mostrato un coltello, l’hanno rapinata del cellulare. È successo l’altra notte, in Largo Respighi, piena zona universitaria, e uno degli autori della rapina è stato fermato subito dai poliziotti delle Volanti, a cui la vittima, una ventiduenne francese, aveva chiesto aiuto dopo che i tre erano fuggiti via. L’episodio è avvenuto intorno alle 3,40 del mattino. La giovane stava tornando a casa, quando è stata bloccata dai tre uomini, descritti tutti come centrafricani, che l’hanno bloccata: uno di loro, poi identificato in un gambiano di 26 anni, irregolare sul territorio e carico di precedenti, ha estratto un coltello a serramanico e con quello ha minacciato la ragazza, costringendola a consegnargli il cellulare. Ilrestodelcarlino.it - Ancora paura in zona universitaria. Minacciata con il coltello e rapinata. L’aggressore fermato dalla polizia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 26 ottobre 2024) L’hanno accerchiata, mentre camminava in Largo Respighi. E, dopo averle mostrato un, l’hannodel cellulare. È successo l’altra notte, in Largo Respighi, piena, e uno degli autori della rapina è statosubito dai poliziotti delle Volanti, a cui la vittima, una ventiduenne francese, aveva chiesto aiuto dopo che i tre erano fuggiti via. L’episodio è avvenuto intorno alle 3,40 del mattino. La giovane stava tornando a casa, quando è stata bloccata dai tre uomini, descritti tutti come centrafricani, che l’hanno bloccata: uno di loro, poi identificato in un gambiano di 26 anni, irregolare sul territorio e carico di precedenti, ha estratto una serramanico e con quello ha minacciato la ragazza, costringendola a consegnargli il cellulare.

