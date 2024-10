Alunni al cinema per il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, ma i genitori dicono no: salta la proiezione per le scuole (Di sabato 26 ottobre 2024) La proiezione di "Il ragazzo dai pantaloni rosa", film tratto dalla storia vera di un quindicenne suicida, è stata annullata presso una scuola media della provincia di Treviso a causa delle proteste di alcuni genitori. L'articolo Alunni al cinema per il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, ma i genitori dicono no: salta la proiezione per le scuole . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 26 ottobre 2024) Ladi "Ildai",tratto dalla storia vera di un quindicenne suicida, è stata annullata presso una scuola media della provincia di Treviso a causa delle proteste di alcuni. L'articoloalper il“Ildai”, ma ino:laper le

