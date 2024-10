Ilrestodelcarlino.it - "Ai giovani insegno arti e mestieri di una volta"

(Di sabato 26 ottobre 2024) Sergio Subazzoli, classe 1934, è nato a Novellara, nella tenuta Riviera San Bernardino. Dal 1990 si è ritirato dal lavoro e nel 1999 è stato pure consigliere comunale di maggioranza, dimostrando impegno per la comunità locale anche all’interno delle istituzioni. È molto conosciuto per il suo hobby legato alla scultura su legno, lavorazione della creta, la scrittura dialettale, ma soprattutto per l’attento e storico lavoro di impagliatore di sedie, attività che ha proposto in fiere e sagre. La sua intensa attività orientata a non disperdere le tradizioni del passato, in pcolare con le sue pubblicazioni, gli è valsa diversi importanti riconoscimenti, premi e vari attestati di stima, fino alla consegna a Roma di un premio per un suo scritto presentato al concorso nazionale ’Salva la tua lingua locale’.