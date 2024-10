Gaeta.it - Aggressione al pronto soccorso di Aversa: medico ferito dopo l’attacco di una paziente

(Di sabato 26 ottobre 2024) Un nuovo episodio di violenza contro il personale sanitario si è verificato all'ospedale San Giuseppe Moscati di, evidenziando una problematica crescente che coinvolge il settore della salute. Undella struttura è rimastoa causa di un attacco violento da parte di unadi 34 anni, che ha scatenato la propria ira nei confronti del personale sanitario. Questo incidente non solo ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei medici e degli operatori, ma ha anche acceso il dibattito sulle condizioni delle strutture sanitarie. La dinamica dell'L'episodio ha avuto luogo nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17:30, quando una donna di 34 anni era stata presa in carico da una dottoressa di 32 anni al. Laera in attesa di esami del sangue e successivi accertamenti strumentali.