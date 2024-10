Accadde oggi, 26 ottobre: Virgilio Felice Levratto ed altre ricorrenze (Di sabato 26 ottobre 2024) 26 ottobre: Virgilio Felice Levratto ed altre ricorrenze È entrato nella storia del calcio italiano per aver vinto la prima Coppa Italia, con il Vado. E soprattutto per averla decisa. Molti suoi tiri erano bolidi. Militò poi diverse stagioni con il Grifone. Conquistò il bronzo ai Giochi del 1928. Se ne andò il 30 giugno 1968. Forse un segno del destino avendo giocato con il ‘Vecchio Balordo’. Quel dì infatti nel campionato cadetto iniziarono gli spareggi che avrebbero condotto i rossoblù alla salvezza. Scrive Massimo Prati nel volume ‘I racconti del Grifo’: “In quelle giornate, a Genova, fu anche allestito un sistema di altoparlanti, a piazza De Ferrari, che informava i tifosi genoani, raccoltisi in piazza, sull’andamento delle partite”. Un club storico e speciale, tifosi appassionati, un giocatore speciale. Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 26 ottobre: Virgilio Felice Levratto ed altre ricorrenze Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di sabato 26 ottobre 2024) 26edÈ entrato nella storia del calcio italiano per aver vinto la prima Coppa Italia, con il Vado. E soprattutto per averla decisa. Molti suoi tiri erano bolidi. Militò poi diverse stagioni con il Grifone. Conquistò il bronzo ai Giochi del 1928. Se ne andò il 30 giugno 1968. Forse un segno del destino avendo giocato con il ‘Vecchio Balordo’. Quel dì infatti nel campionato cadetto iniziarono gli spareggi che avrebbero condotto i rossoblù alla salvezza. Scrive Massimo Prati nel volume ‘I racconti del Grifo’: “In quelle giornate, a Genova, fu anche allestito un sistema di altoparlanti, a piazza De Ferrari, che informava i tifosi genoani, raccoltisi in piazza, sull’andamento delle partite”. Un club storico e speciale, tifosi appassionati, un giocatore speciale.

