Viabilità: ricavati trenta nuovi parcheggi per residenti nel quartiere di Santa Maria

Pisa, 25 ottobre 2024 – Una trentina di stalli tra via Dalmazia, via Martiri e via Capponi, riservati esclusivamente ai residenti della Ztl Nord in possesso di autorizzazione rilasciata da Pisamo. È uno dei provvedimenti contenuti in una ordinanza adottata dal Comune di Pisa e volta a migliorare la mobilità e la disponibilità di parcheggi per gli abitanti del quartiere di Santa Maria.

