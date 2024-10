VesuvioMotor Show 2025 nel mese di Ottobre a Napoli Est con più Show e Sicurezza Stradale (Di venerdì 25 ottobre 2024) VesuvioMotor Show 2025, Antonio Olivieri, patron dell’evento, con Gemma Buiano co-founder, dà appuntamento al 2025. I numeri del 2024 e le anticipazioni della Terza edizione. Il Vesuvio Motor Show dà l’appuntamento alla terza edizione. In ventimila sono stati protagonisti lungo via Brecce a Sant’Erasmo appassionati da esibizioni, kart, corsi di guida sicura, incontri con ingegneri delle grandi case del 2anews.it - VesuvioMotor Show 2025 nel mese di Ottobre a Napoli Est con più Show e Sicurezza Stradale Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024), Antonio Olivieri, patron dell’evento, con Gemma Buiano co-founder, dà appuntamento al. I numeri del 2024 e le anticipazioni della Terza edizione. Il Vesuvio Motordà l’appuntamento alla terza edizione. In ventimila sono stati protagonisti lungo via Brecce a Sant’Erasmo appassionati da esibizioni, kart, corsi di guida sicura, incontri con ingegneri delle grandi case del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BeatleStory-The Fabulous Tribute Show : le date del tour 2025 - Dal 29 gennaio al via il tour che farà rivivere la magia dei Fab Four in occasione del 60esimo anniversario dell’album “Help!” «Help, I need somebody, Help, not just anybody, Help, you know I need someone, help». Lo straordinario spettacolo ... (Lopinionista.it)

Champions League 2024/2025 - il City travolge anche lo Sparta Praga - Barcellona show sul Bayern Monaco - La seconda serata della terza giornata di Champions League 2024/2025 ha visto andare in scena ben nove partite, con gol e spettacolo in tutta Europa senza far mancare le sorprese. Rimane a punteggio pieno il Liverpool, che vince 1-0 in casa del ... (Sportface.it)

Ligue 1 2024/2025 : show Marsiglia - manita di De Zerbi a Montpellier e terzo posto - Show del Marsiglia di Roberto De Zerbi in casa del Montpellier nel posticipo dell’ottava giornata della Ligue 1 2024/2025. Prosegue a gonfie vele dopo un lieve appannamento questa avventura del tecnico bresciano in Francia e stasera c’è la quinta ... (Sportface.it)

Amici 2024-2025 streaming e diretta tv : dove vedere il talent show di Maria De Filippi - Amici 2024-2025 streaming e diretta tv: dove vedere il talent show oggi, 20 ottobre Amici 2024-2025 è il talent show di Maria De Filippi in onda ogni domenica su Canale 5 alle ore 14. Giunto alla 24esima edizione, vede come sempre una scuola di ... (Tpi.it)