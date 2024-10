Venom: The Last Dance, ecco perché Knull è il cattivo perfetto per l’MCU (Di venerdì 25 ottobre 2024) Venom: The Last Dance chiuderà la trilogia di Venom della Sony, quindi, naturalmente, aveva bisogno di un grande cattivo degno di un addio epico. ecco Knull, il terrificante cattivo in agguato nel cuore del threequel. Il regista Kelly Marcel a Londra, ha approfondito il motivo per cui Knull era il cattivo giusto per The Last Dance e cosa potrebbe accadere in futuro. “Credo che abbiamo sempre saputo che era il cattivo giusto per questo film”, ci dice Marcel. “Sin da Venom 1, volevamo inserirlo in qualche modo, ma sapevamo che dovevamo prima stabilire la relazione tra Eddie e Venom, e rendere Venom una specie di silhouette a sé stante prima di poter iniziare a inserire i cattivi più grossi”. “Siamo sempre stati affascinati da Knull”, continua Marcel. Nerdpool.it - Venom: The Last Dance, ecco perché Knull è il cattivo perfetto per l’MCU Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di venerdì 25 ottobre 2024): Thechiuderà la trilogia didella Sony, quindi, naturalmente, aveva bisogno di un grandedegno di un addio epico., il terrificantein agguato nel cuore del threequel. Il regista Kelly Marcel a Londra, ha approfondito il motivo per cuiera ilgiusto per Thee cosa potrebbe accadere in futuro. “Credo che abbiamo sempre saputo che era ilgiusto per questo film”, ci dice Marcel. “Sin da1, volevamo inserirlo in qualche modo, ma sapevamo che dovevamo prima stabilire la relazione tra Eddie e, e rendereuna specie di silhouette a sé stante prima di poter iniziare a inserire i cattivi più grossi”. “Siamo sempre stati affascinati da”, continua Marcel.

