United Rugby Championship, Treviso perde allo scadere coi Bulls. Zebre battute nettamente dagli Scarlets

Si sono concluse da poco le prime due partite della sesta giornata dell'United Rugby Championship e in campo sono scese in contemporanea sia la Benetton Treviso sia le Zebre Parma. E sono arrivate due sconfitte, con la franchigia federale nettamente battuta in Galles, mentre i veneti perdono allo scadere contro i Bulls. A Monigo partenza forte dei biancoverdi, che mettono subito sotto pressione i Bulls e dopo un minuto di gioco trovano un piazzato con Albornoz per il 3-0 iniziale. Passano due minuti e ancora l'indisciplina sudafricana manda Treviso sulla piazzola, questa volta con Rhino Smith per il 6-0. Non riesce, però, la squadra di Bortolami a trovare una marcatura pesante e al 22' Johannes va sulla piazzola per il 6-3. Al 34' è ancora l'indisciplina a dettare il punteggio e torna a calciare Albornoz per il 9-3.

