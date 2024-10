Lanazione.it - Una giornata di confronto, dibattito e riflessione per proiettare le Acli di Arezzo verso il futuro

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), 25 ottobre 2024 – Unadiperlediil. Sabato 26 ottobre è in programma il Congresso Provinciale dell’associazione dal titolo “Il coraggio della pace - Un ponteil Giubileo della Speranza 2025” che proporrà un’occasione di incontro tra i settantadue delegati di tutti i circoli e i rappresentanti dei servizi per andare a rinnovare tutte le cariche elettive e a definire gli orizzonti operativi per il quadriennio 2024-2028.