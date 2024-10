Un video, otto look per abbinare il marrone dalle sfilate A/I 2024 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oltre al bordeaux, anche il marrone spopola sulle passerelle dell’A/I 2024. Adatto a tutti gli incarnati, questo colore firma outfit notturni e chic solitamente riservati al nero. Ecco i look delle sfilate da copiare. Gonna in maglia, blazer, dolcevita e cardigan a righe: la mise di Max Mara è comfy chic. Spazio alle mise in pelle color cioccolato sulla passerella di Bally mentre Ferragamo opta per un maxi cappotto corto doppiopetto. Per la sera, Saint Laurent consiglia un abito trasparente con sandali open toe e MM6 propone un look audace con giacca in pelle, T-shirt oversize e cuissardes. Il cappotto lungo di Miu Miu si combina con pantaloni e camicia. Amica.it - Un video, otto look per abbinare il marrone dalle sfilate A/I 2024 Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Oltre al bordeaux, anche ilspopola sulle passerelle dell’A/I. Adatto a tutti gli incarnati, questo colore firma outfit notturni e chic solitamente riservati al nero. Ecco idelleda copiare. Gonna in maglia, blazer, dolcevita e cardigan a righe: la mise di Max Mara è comfy chic. Spazio alle mise in pelle color cioccolato sulla passerella di Bally mentre Ferragamo opta per un maxi cappcorto doppiopetto. Per la sera, Saint Laurent consiglia un abito trasparente con sandali open toe e MM6 propone unaudace con giacca in pelle, T-shirt oversize e cuissardes. Il capplungo di Miu Miu si combina con pantaloni e camicia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In total look ma non solo - 15 idee dallo street style per abbinare il marrone - Le tendenze parlavano chiaro già dalla scorsa primavera, ma adesso è il momento di prepararsi ad avere almeno un outfit marrone d’autunno nel nostro guardaroba. É questo infatti uno dei colori di maggiore tendenza nella moda Autunno Inverno ... (Iodonna.it)

Kamala Harris stupisce con un completo marrone : il significato del look - A sorpresa, Kamala Harris è intervenuta durante la convention del partito democratico a Chicago. Un momento che verrà ricordato per il discorso – un sentito ringraziamento a Joe Biden – ma anche per il completo marrone che indossava, che ha ... (Amica.it)