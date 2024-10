Ilrestodelcarlino.it - Un errore chiudere le scuole

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Desideriamo infatti comunicare lo sdegno suscitato nei sottoscriventi dall' ennesima chiusura delledi ogni ordine e grado, a fronte dell’allerta meteo-idrogeologica derivante dal persistere delle piogge in territorio già ampiamente provato dal grande quantitativo di acqua caduto nei giorni scorsi. A tal proposito la sicurezza dei cittadini costituisce indiscutibilmente la priorità circa le scelte organizzative volte alla gestione delle emergenze, ma in questo caso la risposta operativa emessa risulta caratterizzata da contraddizioni non altrimenti giustificabili.