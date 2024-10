Umbria, i tagli alla salute. Sono ottomila i sanitari pronti allo sciopero: “Qui siamo sottopagati” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Perugia, 25 ottobre 2024 – Oltre 8mila tra medici, infermieri e personale sanitario Sono pronti a fermarsi in Umbria tra meno di un mese per protestare contro le scelte del Governo Meloni contenute nella legge di bilancio. In Umbria, infatti, tra personale sanitario strettamente inteso e quello tecnico-amministrativo, Sono oltre 12mila i dipendenti del comparto pubblico alle dipendenze del Servizio sanitario regionale. E di questo circa i due terzi è composto da coloro che stanno in ospedale o a stretto contatto con i pazienti, i sanitari appunto. Bene, Sono prima di tutto i sindacati i sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up che confermano la manifestazione e proclamano lo sciopero nazionale di 24 ore per mercoledì 20 novembre, data per la quale a Palazzo Donini hanno tirato un sospiro di sollievo dato che le elezioni Sono fissate per il 17 e il 18. Lanazione.it - Umbria, i tagli alla salute. Sono ottomila i sanitari pronti allo sciopero: “Qui siamo sottopagati” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Perugia, 25 ottobre 2024 – Oltre 8mila tra medici, infermieri e personalea fermarsi intra meno di un mese per protestare contro le scelte del Governo Meloni contenute nella legge di bilancio. In, infatti, tra personaleo strettamente inteso e quello tecnico-amministrativo,oltre 12mila i dipendenti del comparto pubblico alle dipendenze del Servizioo regionale. E di questo circa i due terzi è composto da coloro che stanno in ospedale o a stretto contatto con i pazienti, iappunto. Bene,prima di tutto i sindacati i sindacati Anaao Assomed, Cimo-Fesmed e Nursing Up che confermano la manifestazione e proclamano lonazionale di 24 ore per mercoledì 20 novembre, data per la quale a Palazzo Donini hanno tirato un sospiro di sollievo dato che le elezionifissate per il 17 e il 18.

