Trapani, avrebbe tentato di aggredire due ragazzi, immediatamente fermato dalla polizia (Di venerdì 25 ottobre 2024) La ricerca di un cittadino rumeno, sospettato di aver tentato di aggredire due giovani senza alcuna ragione durante la notte, si è conclusa questa mattina. Gli agenti della Squadra Volante, che lo stavano cercando in ogni angolo, lo hanno individuato alla stazione marittima di Trapani. L'uomo, che si presume soffra di problemi mentali, è stato affidato a un'ambulanza del 118, scortata dalla polizia, e condotto in ospedale. Al Sant'Antonio Abate è stato trasferito per essere sottoposto a una perizia psichiatrica.La notte scorsa, l'uomo avrebbe fermato due giovani su uno scooter, tentando di aggredirli. I ragazzi, riusciti a fuggire, hanno dato l'allarme. Le pattuglie della polizia, impegnate nei controlli del territorio, hanno subito avviato le ricerche, focalizzandosi principalmente nell'area del centro storico. Tuttavia, l'uomo è rimasto irreperibile fino a questa mattina.

