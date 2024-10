Tpi.it - Tragico incidente nella notte a Como, auto con cinque ragazzi finisce fuori strada: muore un 17enne, feriti gli altri quattro

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ragazzo di 17 anni è morto egiovani sono rimasti gravementein unle avvenutotra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre in provincia di. Iamici, di età compresa tra i 17 e i 21 anni, viaggiavano tutti sulla stessa, che è finitaper cause ancora da accertare. L’è avvenuto sullaprovinciale Arosio-Canzo, all’altezza della località Cascina Sant’Isidoro, nel Comune di Carugo. L’è stata ritrovatain prossimità di una curva. All’arrivo dei soccorritori, uno dei passeggeri era già deceduto: aveva 17 anni e abitava ad Arosio. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù hanno dovuto liberare un ragazzo rimasto incastrato nell’abitacolo Due dei passeggeri sono stati trasportati in codice rosso negli ospedali di Niguarda di Milano e San Gerardo di Monza per ricevere cure intensive.